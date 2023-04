Личните вещи на Фреди Меркюри отиват на търг (СНИМКИ)

Предмети, принадлежали на покойния фронтмен на групата "Куин" Фреди Меркюри, ще бъдат подредени в изложба, която ще продължи месец, а после ще бъдат предложени за продажба на аукцион, съобщи ДПА.

Личните вещи са от любимия дом на Фреди Меркюри - Гардън Лодж в Кенсингтън, Западен Лондон. Изложбата ще бъде в периода между 4 август и 5 септември, а поводът е 77 години от рождението на певеца.

Сред най-високо оценяваните предмети е реплика на короната на крал Едуард. Истинската корона ще бъде носена от крал Чарлз Трети по време на коронацията му тази година.

Прочутото наметало от изкуствена кожа, червено кадифе и кристали на Фреди Меркюри, създадено от неговата приятелка, дизайнерката Даяна Моузли, също ще бъде включено в изложбата и аукциона.

Наметалото и короната са носени от певеца по време на концерти като "Лайв Ейд" през 1985 г., както и при изпълнението на "God Save The Queen" по време на последното турне на групата през 1986 г.

Очаква се цената на короната и наметалото да достигне 80 000 британски лири.

В изложбата и аукциона ще бъдат включени и непоказвани досега ръкопис на текста на "We Are The Champions" - една от най-известните песни на "Куин". Ръкописът е на 9 страници, а очакваната цена е между 200 000 и 300 000 британски лири.

Текстът на "Killer Queen", ключово за групата парче - също се предлага за продажба и се оценява на 70 000 британски лири.

Церемониалното военно сако на Фреди Меркюри, създадено за певеца по повод 39-ия му рожден ден и драг партито в Мюнхен през 1985 г., се оценява между 10 и 15 хил британски лири. Дрехата е от черна коприна и кадифе, с екстравагантни сребърни еполети и имитация на медали в стила на обложката на албума на Бийтълс "Sergeant Pepper".

Колекцията от вещи на Фреди Меркюри досега не е представяна пред публика.

Изложбата и аукционът са организирани от "Сотбис".

След Лондон градовете, в които може да бъде разгледана, са Ню Йорк, Лос Анджелис и Хонконг, пише БТА.

Аукционът с най-високо оценяваните предмети ще е на живо на 6 септември. На 7 и 8 септември ще бъдат следващите разпродажби - също на живо. Първата дата е под надслов "Сцената", а втората "У дома".

Оливия Баркър, ръководител на "Сотбис" за Европа, каза: "Фреди Меркюри водеше сензационен живот и артистичните моменти от него още вълнуват публиката. Музикалното му наследство ще живее вечно."