Меган Маркъл стана част от голяма холивудска агенция

Мегън Маркъл подписа договор с холивудската агенция за таланти WME, което подсказва, че скоро няма намерения да се връща към актьорството. Компанията съобщи новината в четвъртък, споделяйки и снимка на херцогинята на Съсекс, на която е с рокля без ръкави и прибрана коса, пише изданието "Mirror".

Екипът на WME включва главния изпълнителен директор на "Endeavor" Ари Емануел, както и Брад Слейтър и Джил Смолър, която е известна с това, че представлява най-добрата приятелка на Маркъл - тенисистката Серина Уилямс.

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq