Разкриха какъв е първият продукт от новия бранд за храни на Меган Маркъл (СНИМКИ)

В социалната мрежа бе показан първия продукт от новия бранд за храни на херцогинята на Съсекс, съобщи Би Би Си, предава БТА.

В опит да бъде запазена мистерията около новото бизнес начинание на Меган Маркъл първите бройки от ягодовия конфитюр с марка American Riviera Orchard са разпространени сред приятели на съпругата на британския принц Хари и сред инфлуенсъри.

Meghan Markle Teases Her New Brand Launch With An Exclusive Jam https://t.co/lUwwDJHNQB

Модната дизайнерка Трейси Робинс публикува в Инстаграм снимка на конфитюра. Той е с номер "17 от 50", което загатва за броя от разпространените първи мостри от продукта.

Появата на новия бранд бе обявена в социалните мрежи миналия месец и стана ясно, че ще предлага хранителни продукти.

Новото начинание в бизнеса е в унисон с бъдещите проекти на херцозите на Съсекс с компанията Нетфликс. Меган ще пусне шоу, което ще "почита радостта от готвенето и градинарството, забавлението и приятелството". Принц Хари пък ще участва в друг проект на Нетфликс за света на спорта поло.

Meghan Markle’s First Product for American Riviera Orchard Revealed by Friends: 'Thank you M!' https://t.co/yu0RqVUlWr