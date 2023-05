Откриха десетки хиляди "скрити" в микроби вируси, непознати на науката

Докато анализирали геномите на едноклетъчни микроби, екип от изследователи направил неочаквано откритие: десетки хиляди неизвестни на науката до този момент вируси са били „скрити“ в ДНК на микробите, пише vesti.bg, позовавайки се на ScienceAlert.

Открити са ДНК на повече от 30 000 вируса, вградени в геномите на различни едноклетъчни микроби, съобщават те в новото си проучване. Обясняват, че вирусната ДНК може да позволи на клетка гостоприемник да репликира пълни, функционални вируси.

„Бяхме много изненадани от количеството вируси, които открихме чрез този анализ“, казва водещият автор Кристофър Белас, еколог, изучаващ вируси в университета Инсбрук в Австрия. „В някои случаи се оказва, че до 10 процента от ДНК-то на микроба се състои от скрити вируси.“

“Тези вируси изглежда не разболяват своите гостоприемници и може да са полезни ”, допълват изследователите. Някои от новите вируси приличат на вирофаги - вид вирус, който инфектира други патогенни вируси, опитващи се да заразят клетката гостоприемник.

„Защо толкова много вируси се намират в геномите на микробите все още не е ясно“, казва Белас. „Най-убедителната ни хипотеза е, че те предпазват клетката от заразяване с опасните, за нея вируси.

Scientists Have Found 30,000 New Viruses Hiding in The DNA of Microbes https://t.co/h3AvANrjEy