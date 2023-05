Адел на 35 г. - винаги вярна себе си

Адел е една от онези певици, които са разпознаваеми по всякакъв начин, независимо дали само си чувал нейното име или знаеш песните ѝ наизуст. Тя не само успява да пробие на световния музикален пазар много млада, но също така и да се задържи на него, без да пада под омаята на опасните изкушения, подобно на други свои колеги, пише dir.bg.

Родена на 5 май 1988 г. Адел израства в Лондон, в не особено щастливо семейство. Родителите ѝ се разделят, когато тя е едва на 2 години, а баща ѝ постепенно изчезва от нейния живот, което ѝ тежи до смъртта му през 2021 г. Същата година говори за това пред сп. "Rolling Stone", като казва, че се е разстроила много и това я провокира да намери сили да му прости.

"След това се почувствах много спокойна, сякаш случилото се наистина освободи моето "Аз", казва звездата пред списанието.

Адел започва да се занимава с музика още на 4 години, като черпи вдъхновение от големите звезди, независимо дали са актуални или от преди няколко десетилетия. За нея всеки от тях е дал нещо, от което си струва да се учим, особено изпълнителите, чиято музика е издържала изпитанието на времето, като Арета Франклин, например.

Младата певица описва майка си като своята най-голяма опора, тъй като тя винаги е подкрепяла интереса ѝ към музиката. Накратко: дава ѝ пълна креативна свобода.

Завършва "Британското училище за сценични изкуства и технологии", където учи заедно с други звезди като Джеси Джей и Леона Луис. По това време пише първия си хит "Hometown Glory". Историята за това как въобще песента става хит също е интересна. Нейна приятелка качва демо записите на нейни песни в популярната по онова време платформа "MySpace", където я открива звукозаписна компания. В последствие Адел подписва първия си договор за 7 години напред и така започва нейното стремглаво пътешествие към върха на индустрията.

Първият ѝ албум "19" моментално жъне голям успех, като печели няколко престижни награди. Впечатлява критиците и публиката не само с вокалните си възможности, но и с емоцията, която влива във всяка дума и нота. Чрез песните си тя разказва неща от живота си, позволявайки на слушателтие да я опознае по-добре.

Не случайно повечето ѝ песни са любовни. Винаги е била романтичка и най-голямото ѝ вдъхновение е било драматичната страна на любовта и мъката от разбитото сърце. Дори през 2008 г. отменя голямо турне, за да бъде с тогавашния си приятел, който в последствие ѝ изневерява.

"Не мога да повярвам, че го направих. Изглеждаше толкова неблагодарно. Не можех да бъда без него толкова дълго, затова си казах: "Е, тогава просто ще отменя всичко", споделя пред списание "Nyon" през 2009 г.

Адел пробива на американския пазар след изпълнението си на 18 октомври 2008 г. в "Saturday Night Live" по NBC, а през 2009 г. печели първите си награди "Грами" за албум и дебютен изпълнител.

Въпреки цялата слава, младата звезда не полита в облаците. Остава си същото скромно момиче, чието единствено желание е да разказва своите истории и да излива чувствата си чрез музиката. Любопитен факт за всичките ѝ албуми е, че са кръстени на възрастта, на която е била, когато ги е издала.

Музикалната колекция, която я утвърждава като световна звезда е "21" (2011 г.). Тавата включва едни от най-разпознаваемите ѝ парчета като "Set Fire to the Rain", "Someone Like You" и разбира се "Rolling in the Deep". Отнема дълго време да създаде този албум, тъй като след раздялата, от която се ражда "19", изпада в толкова голяма депресия, че няма никакво вдъхновение за следващ проект. Сякаш изведнъж животът ѝ е станал толкова празен, че няма нито чувства, нито истории, за които си струва да пише и да разказва.

Подобно на всяка друга нейна песен, "Rolling in the Deep" също има история. Текстът е провокиран чувството, което е изпитва, когато и казват, че животът ѝ ще бъде самотен, ако не е във връзка. Това я обижда, карайки я да напише песента като отговор на това твърдение. Пише я веднага след раздяла и дори решава да използва първото записано демо за финалния продукт, за да звучи възможно най-истинско и неподправено.

Именно начинът, по който пише песните си, успява да я предпази от вредното влияние на медии и други хора около нея. Адел е открита в изкуството си и не я притеснява това да разкаже живота си чрез него, а това винаги печели публиката, тъй като всеки успява да се припознае в поне една от нейните песни.

"Винаги си мисля, че съм единственият човек, който изпитва подобни чувства, но накрая се оказва, че има още милиони хора, които ги усещат. Така че, ако моя песен накара някой да си каже: "О, да, точно за това говоря!", значи съм си свършила работата", споделя пред "NY Post" звездата.

Песента "Someone Like You" също вплита в себе си историята за разбито сърце, но от друга гледна точка.

"Тя е за най-невероятния човек, който съм срещала в живота си и за най- опустошителната връзка, в която съм била. Казах си, че този мъж всъщност заслужава да го представя в позитивна светлина. Сметнах, че ако не напиша такава песен, ще стана вкисната стара жена".

През 2012 г. печели 6 награди "Грами", което я прави втората изпълнителка, завоювала толкова статуетки в една нощ, след Бионсе.

Същата година създава песента "Skyfall" за филма "007 Координати: Скайфол" с Даниел Крейг в ролята на Джеймс Бонд. Тогава за пръв път пише песен извън албумите си, при това не сама. За нея печели наградите "Златен глобус" и "Оскар" в категорията "Най-добра оригинална песен".

По това време изчезва от музикалната сцена за няколко години, тъй като ѝ се налага да премине през операция на гласните струни, след която трябва да си почива. В същия период ражда сина си Анджело от тогавашния си партньор Саймън Конецки. През 2013 г. двамата съдят папараци за публикуването на снимки на детето без тяхното позволение. Певицата също така споделя, че е страдала от следродилна депресия, тревожност и паник атаки.

През 2015 г. се завръща под светлините на прожекторите със своя хит "Hello". Признава си, че се е притеснявала да не би хората да са я забравили след албума "21", но това така и не е случая. Видеото към песента е заснето със специални камери, за които се смята, че са били използвани за снимане на някои от най-успешните филми по онова време. До днес изпълнява тази песен първа на всички свои концерти. "Hello" разказва за човек, който се връща към любовта и живота, чудейки се дали светът го помни, затова става първият сингъл от албума ѝ "25".

Успехът на "25" изобщо не е изненадващ. Отново печели куп награди "Грами" за него, включително и в категорията "Най-добър албум", където най-голямата ѝ конкуренция е албумът "Lemonade" на Бионсе. Когато получава наградата, Адел показва своите скромност и уважение в речта си. Аплодира Бионсе за нейната работа, като казва, че именно тя е трябвало да спечели отличието.

Отново следва няколко годишна пауза преди британската звезда да издаде четвъртия си албум "30". Работи по него още от 2018 г., но пандемията от COVID-19 я принуждава да отложи издаването му. През 2021 г. първо излиза сингълът "Easy on Me", а после и целият албум.

През 2017 г. тръгват слухове, че Адел и Саймън Конецки са женени, след като медиите забелязват еднаквите им халки. През 2018 г. певицата го потвърждава, но по-късно същата година следва и развод, който оставя своята трайна следа върху нея и не само. Иска ѝ се да опази брака си заради сина си, но когато това започва да ѝ тежи, осъзнава, че няма смисъл да продължава.

По време на пандемията тя отслабва драстично, което веднага прави впечатление на почитателите ѝ.

"Направих го за себе си, а не за някой друг. Защо ми е да го споделям? Не го намирам за нещо изключително. Това си е моето тяло", казва тя пред "British Vogue".

Успява да свали килограми главно чрез фитнес упражнения, а нагласата от самото начало е не какво иска да изгуби, а какво иска да получи. Смята и че цялата мания по теглото, която цари в света, отправя грешното послание и повече вреди, отколкото да помага.

За кратко време и в крехка възраст Адел успява да се утвърди като един от най-разпознаваемите изпълнители на нашето време. Песните ѝ може да се въртят около една и съща тема, може и в повечето случаи да са балади, но това е тя: меланхолична романтичка, която винаги споделя съкровените си чувства чрез музиката и текстовете си. Не признава модерните тенденции, предпочита да остане вярна на себе си, както и на неподправените си емоции и истории.