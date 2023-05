Американци произвеждат бира от отпадни води

Водата е най-ценното благо на планетата, затова е необходимо да се използва мъдро и пестеливо. Това послание е взето присърце от компания, наречена Epic Cleantec. Базираният в Сан Франциско стартъп, който предлага устойчиви системи за пречистване и рециклиране на вода за сгради, се е обединил с пивоварната компания Devil's Canyon Brewing Company, за да използва повторно отпадъчна вода за създаване на бира.



Според The Byte напитката се нарича Epic OneWater Brew и се описва като бира в стил Kolsch. Тя е направена от получената "сива" вода от 40-етажен жилищен комплекс в Сан Франциско. Това означава, че за направата на тази уникална бира са използвани отпадни води от съдовете, пералнята и душовете. Главният изпълнителен директор на Epic Cleantec, Аарон Тартаковски, казва, че компанията му е искала да създаде нещо "ангажиращо и вълнуващо", пише Nova.

