Хейли Бийбър се страхува да има деца

Хейли Бийбър откровено сподели пред "Sunday Times", че иска да създаде пълноценно семейство с Джъстин Бийбър. 26-годишната, която доскоро бе една от най-коментирате в Инстаграм, заради сагата със Селена Гомез, разкри, че "прекалено силно желае" да имат деца, но се "страхува" това да се случи.

"Буквално плача през цялото време!" - призна Хейли. "Толкова много искам деца, но се страхувам. Достатъчно е, че хората говорят неща за съпруга ми или за приятелите ми. Не мога да си представя, че ще трябва да се изправя срещу хора, които ще говорят за моето дете".

You probably know Bieber because of her famous family, her famous husband or even an internet ‘feud’ that has gripped Gen Z — no wonder she just wants to focus on her bestselling beauty range https://t.co/8zy0Xg9eJy