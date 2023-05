Рядък часовник, принадлежал на последния китайски император, отива на търг (ВИДЕО)

Изключително рядък и добре запазен часовник, принадлежал на Айсин Джоро Пу И- последния император на Китай и дванадесетия император от манджурската династия Цин, отива на търг. Аксесоарът, който е произведен от швейцарската компания „Патек Филип”, се очаква да смени собственика си срещу над 3 милиона долара на търга в Хонконг.

A rare Patek Philippe watch once owned by the last emperor of China’s Qing dynasty, Aisin-Gioro Puyi, is expected to fetch over $3 million when it goes on auction in Hong Kong pic.twitter.com/53tWaP2oYf