Счупена китара на Кърт Кобейн беше продадена за близо 600 хил. долара

Китара, разбита на сцената от фронтмена на Nirvana Кърт Кобейн, беше продадена за близо 600 000 долара. Това е няколко пъти повече от първоначалната ѝ оценка, съобщиха от аукционна къща.



На разбитият черен Fender Stratocaster не може да се свири на него, заяви Коди Фредерик от Julien's Auctions пред АФП по-рано този месец.



Той е бил подписан от тримата членове на гръндж групата от Сиатъл, когато те се изстреляха към световна слава.



От аукционната къща заявиха, че са очаквали инструментът да бъде продаден за 60 000 долара на събитието пред публика в Hard Rock Cafe в Ню Йорк.



Вместо това той бе продаден за 595 000 долара, се казва в изявлението на Julien's и нарича сумата "поразителна".

Guitar smashed by Nirvana's Kurt Cobain sells for nearly $600,000 https://t.co/vZuAejtkcO — eNCA (@eNCA) May 21, 2023

"Тук можете да видите счупването, което се е получило, когато той е ударил китарата, където врата се свързва, както и тук долу на дъното, където той е ударил китарата", каза Фредерик пред АФП по-рано през май.



"Когато беше на сцената Кърт Кобейн беше машина. Човекът беше ядосан и това се усещаше на сцената. Това се усещаше и по начина, по който се отнасяше към инструментите си.



"Този счупен елемент, по странен начин, от този съкрушен музикант, наистина определяше тази груба и неспокойна епоха в музиката."



Хитовете на Nirvana, много от които са написани от Кобейн, включват "Come As You Are", "Lithium" и пробива през 1991 г. "Smells Like Teen Spirit" - песен, която се превръща в химн за едно поколение отчуждени тийнейджъри, пише dariknews.bg.



Кобейн се бори с пристрастяване към наркотици и депресия и има бурна връзка със съпругата си Кортни Лав.