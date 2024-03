Глава на дроида Си Трипио от "Междузвездни войни" беше продадена на търг за близо 850 хил. долара

Глава на дроида Си Трипио (C-3PO) от частната колекция на актьора от "Междузвездни войни" Антъни Даниълс беше продадена на търг за 843 750 щатски долара, предаде ДПА.

Светещият реквизит от "Междузвездни войни: Епизод VI - Завръщането на джедаите" от 1983 г. смени собственика си на аукцион, проведен в Лос Анджелис.

C-3PO head from Star Wars actor Anthony Daniels sells for $843,750 in prop auction https://t.co/f6NqRbdrhy