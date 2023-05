И Кейт Мидълтън не харесва Камила, ето защо

В скорошно разкритие кралският биограф Том Бауър хвърли светлина върху назряващата вражда между Кейт Мидълтън и новокоронясаната кралица Камила. Бауър твърди, че Мидълтън, заедно със съпруга си принц Уилям, са изразили недоволството си от списъка с гости за коронацията на крал Чарлз, което е довело до търкания между двете кралски особи.

По време на участие в предаването "Dan Wootton Tonight" Бауър разкри, че Мидълтън и принц Уилям са били недоволни, защото принцесата можела да покани само четирима от членовете на семейството си, докато Камила имала 20 гости.

Бауър отбеляза още, че когато кралят и кралицата излезли от Уестминстърското абатство след коронацията, всички се поклонили почтително и направили реверанс към краля, но доста от тях се въздържали да направят същото за Камила, предава woman.bg. По-наблюдателните дори забелязали, че и самата Кейт не направила реверанс към кралица Камила.

Напрежението пролича и по време на коронационния концерт, проведен на следващия ден, който привлече публика от 20 000 души. Бауър подчерта, че в речта си принц Уилям очевидно е пропуснал каквото и да е споменаване на кралица Камила, което също е доста показателно. Според Бауър тези събития са се отразили на Камила, която очевидно бе преуморена по време на съпътстващите коронацията събития.

