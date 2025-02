Кейт Мидълтън отбелязва Световния ден за борба с рака със СНИМКА, направена от сина ѝ принц Луи

Принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, сподели нов портрет по случай Световния ден за борба с рака, заснет от най-малкия ѝ син, шестгодишния принц Луи. Снимката разкрива не само емоционалното послание на Кейт, но и че малкият принц е наследил едно от любимите ѝ хобита – фотографията.

Новото изображение беше публикувано в официалния профил на кралското семейство в Instagram с емоционалното си послание: „Не забравяйте да се грижите за всичко, което се намира отвъд болестта“, гласи надписът на Мидълтън, с хаштаг: #WorldCancerDay.

Кейт Мидълтън вече е добре позната със своя фотографски талант, улавяйки най-естествените и нежни моменти на своите деца – принц Джордж (11), принцеса Шарлот (9) и принц Луи (6). Сега изглежда, че Кейт предава своите уроци на най-малкия си син, който вече демонстрира впечатляващи умения зад обектива.

Решението на принцесата да отбележи Световния ден за борба с рака с нов портрет идва след собственото ѝ изпитание с диагнозата рак и месеци на химиотерапия през 2024 година. Кейт наскоро обяви, че е в ремисия и се очаква през 2025 година да се появява по-често на обществени събития.

„Нямаше как да искаме повече – грижите и съветите, които получих през това време, бяха изключителни,“ сподели принцесата в емоционален пост в X на 14 януари.

„Да бъда в ремисия е огромно облекчение,“ добавя тя. „Фокусирам се върху възстановяването, защото всеки, който е минал през диагнозата рак, знае, че е необходимо време, за да се адаптира към новото нормално.“

„Но съм изпълнена с оптимизъм за предстоящата година – има толкова много, което очаквам с нетърпение. Благодаря на всички за постоянната подкрепа..“

Prince Louis is proving to be quite the little photographer! 📸 The Princess of Wales shared a stunning photo taken by her son to mark #WorldCancerDay ❤️



📷: Prince Louis#royalfamily #princesskate #princessofwales #theroyalfamily pic.twitter.com/x49I9Ztw8J