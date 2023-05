Почина Хелмут Бергер - любимият актьор на Висконти

Актьорът Хелмут Бергер, известен с участието си във филми на италианския режисьор Лукино Висконти, почина на 78-годишна възраст, писа електронното издание на "Варайъти", като цитира съобщение на мениджърската му агенция.

Смъртта му е настъпила на 18 май в Залцбург "спокойно, но внезапно", се казва в съобщението.

Helmut Berger, Star of Acclaimed European Art Cinema in the 60s and 70s, Dead at 78 https://t.co/cWYyFwdaLU