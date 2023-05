Обвиниха Тил Линдеман в дрогиране и посегателство над фенка (ВИДЕО)

Почитателка на германската група "Рамщайн" обяви, че е била дрогирана и малтретирана след среща с вокалиста на бандата Тил Линдеман преди концерт във Вилнюс, Литва, на 22 май. Групата категорично отрича обвиненията, съобщава „Дойче веле“.

Ирландката Шелби Лин пътувала до Вилнюс, за да присъства на концерта на „Рамщайн“ - първи от тяхното „Турне по стадионите на Европа“. В литовската столица тя била поканена на парти преди концерта. Ирландката съобщава, че се е запознала с фронтмена на групата Тил Линдеман и че той е поискал да прави секс с нея. Лин казва, че Линдеман е реагирал много агресивно, когато тя му отказала, пише БТА.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16