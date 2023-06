Все по-близки: Шакира и Люис Хамилтън бяха забелязани заедно в Барселона (СНИМКИ)

Слуховете, че има нещо повече от приятелство между Шакира и пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън стават все по-горещи. По-интересното е, че самата певица ги подхрани, след като отново посети състезание, за да гледа на живо как ще се представи Хамилтън, а след това двамата излязоха с приятели, за да се забавляват.

В състезанието, провело се в Барселона, победата отново грабна Макс Верстапен, а Хамилтън остана на втора позиция, а запознати твърдят, че именно присъствието на русокосата красавица е стимулирало Люис да направи едно от малкото си добри представяния този сезон.

shakira is here that’s why he’s driving like he has W11 pic.twitter.com/B4i6VMjoF0 — rin 🐞 (@goatforty4) June 4, 2023

Lewis Hamilton: “I need to find myself a latina”



Shakira: pic.twitter.com/KARB1BaELF — WWSHAK (@WWSHAK) June 4, 2023

През месец май колумбийската певица се появи на състезанието в Маями, а след това излезе на яхта с Люис Хамилтън и голяма компания. Оттогава слуховете, че двамата имат връзка са непрестанни, а подобни публични прояви дават още поводи за спекулации, пише actualno.com.

Shakira looks gorgeous in new photo at the Spanish Grand Prix supporting Lewis Hamilton. pic.twitter.com/a3lcgjtq60 — Pop Tingz (@ThePopTingz) June 4, 2023