144 години след започването ѝ: Кога в крайна сметка ще бъде завършена Саграда Фамилия

Саграда Фамилия в Барселона ще трябва да бъде завършена до 2026 г. - цели 144 години от началото на работата по монументалната базилика.



Проектирано от прочутия каталонски архитект Антони Гауди, който е погребан в криптата на църквата, световноизвестното архитектурно произведение е недовършено.





Sagrada Familia in Barcelona ‘will be completed in 2026’ https://t.co/IBwaYqOqZm