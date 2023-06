Бременната приятелка на Ал Пачино е била с Мик Джагър и Клинт Истууд

Наскоро се разчу, че на достолепната възраст от 83 години холивудският ас Ал Пачино съвсем скоро очаква да се сдобие с четвърто дете от 29-годишната си приятелка Нур Алфала. Разликата във възрастта им е значителна - 53 години, но явно връзката им е достатъчно сериозна, че плодът на любовта им съвсем скоро ще се появи на бял свят.

Коя обаче е Нур Алфала?

Алфала е родена е през 1993 г. в Калифорния, а във във вените ѝ тече кувейтска и американска кръв, пише actualno.com.

Нур се прочува за пръв път, когато започва връзка с Мик Джагър, когато е на 25 години, а той - на 73. Двамата се срещат по време на турне на Джагър в Париж през 2017 г. След като връзката ѝ с Джагър приключва, Нур Алфала е заснета в компанията друга голяма звезда - Клинт Истууд, но отрича да има романтични отношения с него, като пред различни медии уточнява, че двамата просто са близки приятели, припомня Marca. Официална връзка Нур има и с норвежкия милиардер Николас Бергрюн, който е сравнително по-млад от останалите споменати мъже и в момента е на 61 години.

Noor Alfallah's pics with her boyfriends look like she's a live-in nurse for the elderly. pic.twitter.com/pGQV3NVOje