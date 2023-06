Белите булчински рокли вече са отживелица в САЩ

Булките в САЩ масово започнаха да изоставят класическите бели рокли за сватбите си. Тенденцията е забелязана от New York Post.



The Post съобщава, че тенденцията е станала популярна в TikTok, където хаштагът nontraditionalweddingdress е получил над 18 млн. гледания. Отбелязва се, че булките публикуват онлайн видеоклипове, в които се показват с черни като въглен визии, прозрачни рокли и други нетрадиционни за случая тоалети.

White wedding dresses are cute but black is where it’s at. Black wedding dress supremacy 💪 https://t.co/atrIXHEs6m pic.twitter.com/qc6jKr4doE