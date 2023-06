Предстои първото издание на Rock and Beer fest - Rakitovo

Община Ракитово организира за пръв път рок и бирен фестивал. Много музика, вкусна храна и пивка бира ще съпътстват страхотното настроение, обещават организаторите.

На сцената в парка на входа на Ракитово 16 и 17 юни ще бъдат Хангар 42, The Fourtones, Катарзис (ex. Ivory Twilight), Елинор, Voice and Fingers, GMK и звездите от телевизионните екрани Ивайло Ранов - Шеки и Тома Здравков.

Храната също ще е звездна, благодарение на Реджеп Бадев - победителят в Hell's Kitchen, опушеното тексаско барбекю на Рижо и традиционната, българска "бира - скара".

На 16 юни (петък) купонът започва в 16 часа с DJ и продължава с Хангар 42, Шеки и приятели и Елинор.

На 17 юни (събота) стартът е в 11 часа с останалите изпълнители, DJ, игри и награди. Организирани са и няколко игри за гостите - канадска борба, beer pong и най - забавната: най-готино селфи от празника.

Първи на сцената ще излязат тийновете от велинградското училище "В. Левски" - GMK, последвани от професионалистите от The Fourtones, Катарзис, Voice &Fingers. Вечерта ще завърши с мега-талантливия Тома.



Вход - свободен.