Актьорът Трийт Уилямс от "Коса" загина при катастрофа с мотоциклет

Американският актьор Трийт Уилямс почина в понеделник след катастрофа с мотоциклет в щата Върмонт, съобщиха АП и ДПА, позовавайки се на местната щатска полиция, предава БТА.

Мотоциклетът на 71-годишния Уилямс се е сблъскал с джип, който е правел ляв завой към паркинг в град Дорсет. Той е носел каска, казаха от полицията на Върмонт.

Treat Williams, the star of Everwood and Hair, has died after being involved in a motorcycle accident. He was 71. The actor's death was confirmed to PEOPLE on Monday evening by his agent of 15 years, Barry McPherson. Read the full story: https://t.co/Jm5ixI2jIO pic.twitter.com/PpKa1rkNSq