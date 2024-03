Смъртта на принцеса Даяна беше използвана в "гнусна" реклама на евтаназия (СНИМКИ)

Интернет потребители, фенове и дори близки на покойната принцеса Даяна реагираха с гняв и отвращение, след като нейната трагична смърт беше използвана в "гнусна" реклама за насърчаване на евтаназията.

Абсурдната рекламна кампания показва снимка на смачканата кола, в която загина принцеса Даяна в тунел с надпис: „Даяна. Тя не избра смъртта си… през 2024 г. трябва да имаме избор“.

Меко казано несъобразителната снимка, а и цялата концепция на кампанията, предизвикаха незабавна буря от яростни реакции, като приятели и политици определиха рекламата като „гнусна“ и „отвратителна“, пише "Телеграф."

