Заснеха извънземни в двора на къща в Лас Вегас (ВИДЕО)

Без значение в какво вярвате или не вярвате за други форми на живот във Вселената, някои неща са твърде странни, за да ги приемете за глупост. Например, когато от небето падне ярка зеленикаво-синя светлина, последвана от съобщение за осем до десетметрови същества със светещи очи в нечий заден двор.

Чакайте какво?

Рано сутринта на 1 май видеокамерата на полицай от Лас Вегас заснема ярка светлина в небето, която прилича на нещо, падащо на Земята. Това е достатъчно достойно за внимание, но малко след това полицаите получили обаждане от жители, че са видели "голямо същество" в задния си двор.

Офицерът казва, че обикновено не биха приели подобно нещо на сериозно. Но като се има предвид, че току-що са видели нещо подозрително, те приели обаждането и разговаряли с други хора около дома, за да разпитат дали са видели нещо необичайно.

💥

Watch!

Actual Alien Footage from the Las Vegas UFO Landing….



On Duty Area Las Vegas Police Captured Clear Dash Footage of the Flying UFO Aircraft on their Patrol Car Minutes Before



The Same Officers Also Responded to Scene Where this Gentleman Recorded this Footage🤷🤷‍♂️🤷 pic.twitter.com/fwUjbJa26T — HERCULES (@77HERCULES77) June 10, 2023

Снимки на извънземни?

Полицаите се отзовали на обаждането, разговаряли с обитателите и проверили задния двор. Те обаче не са публикували кадрите от проверката, тъй като дворът е частна собственост. Не е ясно дали са видели нещо подобно на неколкометрово извънземно, като се има предвид, че кадрите остават частни.

Но трябва да си представим, че не са могли да видят нещо твърде вълнуващо, иначе тези доклади щяха да излязат веднага и щяхме да водим съвсем различни разговори за това дали извънземните съществуват и дали хората са ги виждали.

Разбира се, това не попречи на хората в интернет да твърдят, че можем да видим съществата във видеоклип, който някой е публикувал в TikTok и за който твърди, че е кадър от задния двор, за който е съобщила полицията. Разбира се, напълно е възможно кадрите да са създадени от популярна програма.

Are #Aliens and #UFOs real? Look at this clip from a recent Vegas landing. Part 1 of the long clip. pic.twitter.com/rzN8SIieFj — Deborah Abbott The Rabbit (@deborahaabbott) June 11, 2023

Вероятно най-завладяващата роля и филм на Ник Кейдж, "Да напуснеш Лас Вегас" разказва за бързата смърт на Бен Сандерсън, който е в ролята на Кейдж. Сценаристът бяга от Холивуд във Вегас с цял магазин алкохол.

В Града на греха Бен се запознава с ескортиращата Сера (Елизабет Шу) и сред неоновите светлини и мръсните мотели на Вегас Стрип се разгръща извратен романс. Отличният саундтрак и настроението на кинематографията допринасят за очарованието на този филм, който не може да не бъде видян.

След това се споделя видеоклип на извънземното същество от охранителната система на семейството, който го показва в цял ръст; без изненада, той е фалшив.

Макар че видео "доказателството" е донякъде некачествено и напълно съответства на многократно осмиваните, изключително пикселизирани и трудно забележими кадри, които са били изтъквани като доказателство и преди. Все още има някои по-солидни причини да вярваме, че може би не сме сами във Вселената.

През 2020 г. Министерството на отбраната на Съединените американски щати създаде Работна група за неидентифицирани въздушни явления, която да разследва "неидентифицирани въздушни явления", които мнозина смятат за просто преименуване на "неидентифициран летящ обект" (НЛО), тъй като този термин се е превърнал в твърде голям синоним на теоретиците на конспирацията.

По-рано тази година тази работна група беше разпусната, а като неин наследник беше създадена Службата за разрешаване на аномалии в целия домейн, за да може да се реагира по-добре на нарастващите съобщения за НЛО.

Правителството на САЩ твърди, че в тези доклади няма доказателства за извънземен живот, предава vesti.bg. Но признава: "Някои от тези неописани устройства изглежда са показали необичайни летателни характеристики или експлоатационни възможности и изискват допълнителен анализ".