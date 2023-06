Шакира се забърка в любовен триъгълник

Шакира е в "любовен триъгълник" с Луис Хамилтън и Том Круз, съобщава "Daily Mirror".

Твърди се, че 46-годишната изпълнителка на хита "Hips Don't Lie" се е върнала на сцената за запознанства след горчивата ѝ раздяла с бившия защитник на "Барселона" Жерар Пике миналата година и двамата известни мъже са привлекли вниманието ѝ.

Красивата певица е била засечена в компанията на световния шампион от Формула 1 Люис, на 38 години, на няколко пъти, но изглежда, че холивудският актьор Том, 60, също може да бъде вариант за среща за Шакира на фона на слуховете, че са излизали.

Луис и Шакира бяха видени заедно на лодка след Гран При на Маями, преди да отидат на вечеря заедно в дома на звездата в Барселона миналия уикенд.

