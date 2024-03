Глоба или затвор: Хванаха Том Круз да се катери по надписа HOLLYWOOD (СНИМКИ)

Една от най-големите холивудски звезди бе хванат в крачка да посяга на нещо изключително ценно за американците и любителите на киното - надписа HOLLYWOOD, който от десетилетия стои издигнат над "столицата" на кино индустрията.

Актьорът Том Круз хукнал да се катери по буквите от световноизвестния надпис на хълма над Лос Анджелис по време на снимки. Екипът му обаче се втурнал след него и го спипал на "местопрестъплението".

Това се случило, докато екшън звездата снима реклама на олимпийска тематика, предава Mail online.

Вместо да го скастрят и да го свалят бързо от надписа, който е забранен за докосване, камо ли за катерене по него, членовете на екипа му започнали да му правят снимки. 61-годишната звезда от „Мисията невъзможна“ весело позира за фотосите, като дори повдигна тениската си, за да покаже стегнати коремни мускули.

