Учени възстановиха лицето на момиче, починало преди 1300 години

Учени успяха да възстановят образа на момиче, починало преди повече от 1300 години, чрез техника за лицева реконструкция, предаде Би Би Си.

Скелетът ѝ е открит през 2012 г. в Тръмингтън, Кеймбриджшир. Младата жена е била погребана върху дървено легло, а на гърдите ѝ имало кръст, изработен от злато и гранат.

Възстановеният ѝ образ ще бъде показан на изложба в Кеймбриджкия университет.

"Като археолог съм свикнала с хора без лица", така че е "прекрасно" да се види как вероятно е изглеждало момичето, казва доктор Сам Луси.

To succeed in their endeavour, scientists analysed the girl's skull to create a life-like reconstruction which showed how she looked prior to her untimely deathhttps://t.co/oYoZ4Vfuea