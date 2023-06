Съпругата на загиналия собственик на "Титан" е праправнучка на загинали от "Титаник"

Уенди Ръш - съпругата на собственика на потънали батискаф - се оказа роднина на съпружеска двойка, която е загинала при потъването на лайнера Титаник в Атлантическия океан през 1912 година.

Уенди Ръш е праправнучка на Исидор и Ида Щраус, които са били женени над 40 години, научи The New York Times.

Според архивни записи Щраус отказал да се качи на спасителната лодка, отстъпвайки място на деца и жени. Ида не напуснала съпруга си и също отказала да напусне потъващия кораб.

Wendy Rush, wife of the missing Titanic submarine pilot, is the great-great-grandaughter of two first-class passengers who died arm in arm on the Titanic



A fictionalized version of the couple was featured in James Cameron's 'Titanic' (1997)



