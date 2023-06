Барак Обама изрази с неприличен жест привързаността си към Мишел по време на визитата им в Гърция (СНИМКА)

Бившият президент на САЩ Барак Обама и съпругата му Мишел са в Гърция от няколко дни. Високопоставената двойка е пристигнала в Антипарос при строга секретност, придружени от най-малко 30 американски агенти. По информация на Proto Thema семейството било настанено във вилата на холивудската звезда Том Ханкс, пише woman.bg. Мишел Обама, Барак Обама и дъщерите им – Малия на 24 г. и Саша на 22 г., останали там до вторник, 20 юни, след което се отправили към Атина, където бившият американски президент трябвало да присъства за конференцията SNF Nostos 2023.

Докато се наслаждавали на забележителностите в столицата, семейството не пропуснало да се разходи и до Акропола. На път към музея Барак решил да изрази своята привързаност към половинката си, като закачливо я потупал по дупето. Палавият жест обаче не остана незабелязан и дори бе уловен на снимки, които към момента продължават скорострелно да се разпространяват в социалните мрежи.

Малко преди посещението им на Акропола Барак Обама сподели в Twitter пост, в който обясни причината да замине за Гърция.

„Мишел и аз създадохме Obama Foundation, за да подкрепим следващото поколение лидери, създаващи устойчива промяна в своите общности. Тази седмица ще се присъединя към нашите лидери в Гърция, където ще споделяме идеи и ще се потопим по-дълбоко в работата, която вършат“, написа той.

Организацията с нестопанска цел е основана от бившия президент и Мишел през 20214 г., близо три години преди края на последния му мандат. Барак Обама използва Twitter и за да сподели гордостта си от своите дъщери: „Честит Ден на бащата на всички, които имат достатъчно късмет да поемат ролята на баща или бащина фигура. Малия и Саша, да бъда ваш баща винаги ще бъде най-големият подарък в живота ми“, пише той под тяхна обща снимка от Белия дом.

