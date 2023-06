Майката на младежа, загинал на "Титан": Аз му отстъпих мястото си (ВИДЕО)

Появяват се още детайли около трагедията "Титан".

Кристин Дауд каза в интервю за BBC, че е отстъпила мястото си в подводницата на 19-годишния си син Сюлейман.

"Той наистина искаше да отиде и се радвах, че ще има тази възможност", казва Кристин през сълзи.

