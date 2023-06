Филмът, който разгневи Възраждане, спечели Европейската награда LUX

Филмът "Близо" (Close) на белгийския режисьор Лукас Донт спечели Европейската филмова награда на публиката LUX за 2023 г. Тя му бе връчена тази вечер /27.06 б.р./ на церемония в Европейския парламент в Брюксел. Копродукцията между Белгия, Франция и Нидерландия нашумя в последните седмици у нас с двата вандалски бойкота от привърженици на "Възраждане", които спряха прожекции съответно в кино "Одеон" в София и Фестивалния и конгресен център във Варна.

Те нарочиха филма като разпространител на хомосексуална пропаганда и педофилия, след като той бе включен в програмата на Sofia Pride Film Fest, и тормозиха посетителите пред двата киносалона. Всъщност "Близо" е филм за приятелството, за натиска на обществените очаквания, за загубата, вината и... хомофобията (явно не вирее само у нас).

Точно както преди две седмици на Sofia Pride Film Fest, прожекция на филма "Близо" бе провалена и във Варна. Не се размина без екшън. Филмът трябваше да се излъчи тази вечер във Фестивалния и конгресен център (ФКЦ).

Въпреки опитите за саботаж "Близо" е по екраните от 23 март и може да се гледа в големите градове у нас. Филмът, който е носител на Гран при от Кан, номинации "Оскар", "Златен глобус" и "Сезар", имаше няколко прожекции и преди това на "София филм фест" и кампанията на номинираните за награда LUX.

LUX (от латинското "светлина", по аналогия с името на създателите на киното братя Люмиер) е отличие с кратка история - Европейският парламент и Европейската филмова академия го учредяват през 2007 г. Първият лауреат е "На прага на рая" на германско-турския режисьор Фатих Акин.

Другите четири филма, номинирани за наградата тази година, бяха "Алкарас" на испанката Карла Симон, "Изпепеляващи дни" на турския режисьор Емин Алпер, "Блуждаещ огън" на Жоао Педро Родригеш (Португалия) и "Идиотският триъгълник" на шведския режисьор Рубен Остлунд.

Филмът победител беше избран чрез комбиниране на публично гласуване и гласуване от страна на членовете на ЕП, като всяко от тях имаше тежест от 50%. Около 45 000 зрителски гласове бяха дадени в платформата за награди онлайн, 360 гласа дадоха членовете на ЕП. До 2019 години лауреатът се избираше само от евродепутатите, след като номинациите биваха определяни от панел кинопрофесионалисти от Стария континент, пише "Сега".