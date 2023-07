Робот дирижира оркестър в Сеул (ВИДЕО)

Робот дирижира оркестър в Сеул, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Андроидът ЕвъР 6 застана на диригентския пулт, за да дирижира националния оркестър на Южна Корея. Това е първи подобен случай в историята на страната.

Роботът има две ръце, а дизайнът е разработка на Корейския институт по индустриални технологии. Дебютът на ЕвъР 6 беше в националния театър на страната. Роботът с човешко лице най-напред се поклони на публиката, а след това започна да поклаща ръцете си, за да контролира темпото, с което свирят музикантите.

