Нова опасна мода: В Южна Корея ядат пържени клечки за зъби (ВИДЕО)

Министерството по безопасността на храните на Южна Корея предупреди хората да не ядат пържени клечки за зъби, съобщава "Ройтерс".



Апелът идва, след като подобна практика доби голяма популярност в социалните мрежи.

