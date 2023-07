80-годишният Мик Джагър вдига сватба с 36-годишната си приятелка

Добре разпознаваемият вокал на "Ролинг стоунс" Мик Джагър, който през юли навършва 80 години, се жени за 36-годишната си приятелка - хореографката и бивша балерина Мелани Хамрик, пише БНТ.

На официално събитие миналата седмица наблюдателни фенове забелязали пръстен на ръката на Мелани, много подобен на годежен. Сега източник, близък до хореографката, потвърждава пред в. "Мирър", че тя се омъжва. Според вътрешен човек Хамрик наскоро е споделила пред приятели, че се е сгодила. Според източника все още няма ясни планове за сватбата.

Rolling Stones rocker Mick Jagger is 'engaged for the THIRD time' https://t.co/AfIL7bYTJA