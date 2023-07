Шампионът по бързо ядене на хотдог защити титлата си за 16 път (ВИДЕО)

Шампионът на ежегодното състезание в САЩ по ядене на хотдози, което се провежда традиционно на 4 юли - Джоуи Честнът защити титлата си, като спечели 16-ата победа в кариерата си, хапвайки 62 хотдога за 10 минути, предаде Ройтерс.

Гръмотевичната буря на мястото на събитието на нюйоркския остров Кони Айлънд не се е отрази на 39-годишния Честнът, който е родом от Индиана. На второ място при мъжете завърши Джеф Еспър от Оксфорд, Масачузетс, който изостана далеч от шампиона с погълнати “едва” 49 хотдога, пише БТА.

Честнът не успя да подобри световния си рекорд - 76 хотдога - който той постигна през 2021 г. Той обаче заяви, че планира да повиши възможностите си до нови висоти в бъдеще.

По-рано през деня родената в Ню Йорк Мики Судо спечели при жените за девети път, като изяде 39,5 хотдога за 10 минути. Тя постави световен рекорд за жени през 2020 г. с 48,5 хотдога.

Joey Chestnut eats over 60 hot dogs to claim his 16th Nathan's Hot Dog Eating Championship title. https://t.co/57XcgTisWe pic.twitter.com/IlCMD3OVzJ