13 г. по-късно Тейлър Суифт издаде нова версия на албума "Speak Now" (ВИДЕО)

Тейлър Суифт издаде нова версия на албума "Speak Now". съобщи АП. Това е третият презаписан албум на певицата, която вече работи по преиздаването на първите си шест албума. Суифт започна да записва нови версии на старите си песни, след като каталогът ѝ остана собственост на бившия ѝ музикален мениджър Скутър Браун. Браун отказа да продаде правата на песните ѝ обратно на Суифт, заради което тя реши да презапише всичките си албуми.

Първата версия на "Speak Now" излезе през 2010 г. Това е третият студиен албум в кариерата на носителката на "Грами" и първият без съавторство с други музиканти в синглите, пояснява БТА.

Презаписаните албуми на Суифт представляват усилията на певицата да има контрол върху собствените си песни и използването им.

От сцената на концерта в Минеаполис, който е част от турнето "Eras", Суифт каза: "Аз съм на 33 години. Не се интересувам от нищо, което ми се случи по времето, когато бях на 19, с изключение на песните, които написах и спомените, които изградихме заедно."

Тейлър Суифт презаписва албумите, за да притежава собственото си творчество. До този момент тя е презаписала "Fearless", "Red" и "Speak Now".

В чест на новия си албум, който съдържа 22 песни, някои от които неиздавани до сега, но записани още преди 13 години, Тейлър пусна и видео към парчето "I can see you". Символиката в него, както винаги, е тежка и насочваща към кариерата на Суифт, а специално участие в клипа имат актрисата Джоуи Кинг, която участва в клипа към "Mine", включен в оригиналната поредица от 2010 г., както и Тейлър Лаутнър, с когото Суифт се срещаше за кратко и на когото посвети песента "Back to December" - също част от албума "Speak Now".