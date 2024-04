Тейлър Суифт изненада феновете си с двоен албум с цели 31 песни

Всеки албум на Тейлър Суифт не е просто музикално събитие, а отпечатък в поп културата.

Днешната премиера на 11-я ѝ студиен проект, озаглавен The Tortured Poets Department, донесе на феновете среднощна изненада - двоен албум с 31 песни. Първоначално Тейлър Суифт пусна 16 нови парчета, а по-късно през нощта сподели и допълнителен албум с 15 песни, озаглавен TTPD: The Anthology.

"The Tortured Poets Department" доказа Суифт като умел автор на песни и артист, склонен да поема рискове във време, в което поп музиката предпочита да ги избягва. С последните си 10 албума звездата отключи тайни от личния си живот и създаде някои от най-запомнящите се поп песни за последното десетилетие.

Първият запис с 16 песни отразява мислите на Тейлър в тяхната най-истинска, пълна с драма и противоречия, форма. The Tortured Poets Department преоткрива теми като вътрешните конфликти и емоционалната сложност, а в текстовете ще откриете хаотичен поток на съзнанието, в който Суифт преминава през хиляди етапи на копнеж и гняв. По повод излизането на албума, Тейлър споделя, че той е "антология от нови творби, които отразяват събития, възгледи и чувства от един мимолетен и съдбовен момент във времето. Момент, който е бил едновременно щастлив и болезнен до еднаква степен".

"Този период от живота на автора вече е приключил, страницата е затворена. Няма за какво да отмъщаваме, няма сметки за уреждане, след като раните са заздравели. А след по-задълбочен размисъл голяма част от тях се оказаха самопричинени", пише Тейлър Суифт в Instagram. "Тази писателка е твърдо убедена, че сълзите ни стават свещени под формата на мастило върху страница. След като сме изрекли най-тъжната си история, можем да се освободим от нея. И тогава всичко, което остава след нас, е изстраданата поезия."

Песните, в които Тейлър Суифт е избрала да включи свои колеги, са някои от акцентите в албума. Осмото парче "Florida!!!" с Florence + the Machine е великолепно съчетание на два уникални гласа - типичният за Флорънс Уелш стил на пеене допълва вокалния диапазон на Тейлър в мелодично парче. Пост Малоун се присъединява към водещия сингъл на албума "Fortnight", към който ще излезе официално видео по-късно в петък.

Втората част на колекцията, "Anthology", включва предварително обявените ексклузивни бонус песни на винилов формат "The Black Dog", "The Albatross", "The Bolter" и "The Manuscript", както и множество други нови.

The Tortured Poets Department се появява точно преди старта на европейската част от турнето на Тейлър Суифт, "Eras Tour", и е на път да надхвърли очакванията за продажби и стрийминг. Според Spotify, в четвъртък албумът се превърна в най-запазвания запис в историята на платформата.