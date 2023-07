Ед Шийрън е изместен: Майли Сайръс е с най-големия хит за 2023 досега

Преполовихме годината и резултатите вече са налице: Песента на Майли Сайръс “Flowers” e най-големият сингъл за годината досега, а топ 5 на най-продаваните песни за годината, за пръв път в историята на класациите, са от женски изпълнители.

Официалната компания за класации, британската организация, която съставя различни официални класации за рекорди в Обединеното кралство, Ирландия и Франция, съобщи, че изключително популярната песен, повлияна от диското и брейкът, превърнала се в химн, “Flowers” е постигнала до 147 милиона слушания и повече от 80 000 изтегляния през 2023 година.

Това я прави най-слушаната песен за годината... досега.

Химнът на Майли за любовта към себе си е първата и песен след “Wrecking Ball” от 2014 насам, която заема първо място. Тя беше на челната позиция в класацията на Official Singles Chart в продължение на 10 седмици, по-рано тази година.

Говори се, че песента е резултат на разводът между Майли и актьорът Лиъм Хемсуърт, тъй като изпълнителката пусна песента си на рождения му ден (10 март).

Според Официалната компания за класации “Flowers” се е превърнал в сингълът от женски музикален изпълнител, заемащ първо място в класациите за най-продължително време за това десетилетие, изравнявайки се с 10-седмичните оглавявания в класациите “I Will Always Love You” на Уитни Хюстън и “Umbrella” на Риана.

“Escapism” на RAYE и 070 Shake е вторият най-продаван хит за 2023, докато “Kill Bill” на SZA е на трето място.

Топ 5 допълват абсолютните хитове на PinkPantheress "Boy's a Liar" и на Тейлър Суифт "Anti-Hero". В Топ 10 попадат афробийт хитът "Calm Down" на Rema, третото съвместно парче "Miracle" на Келвин Харрис и Ели Голдинг, "People" на Libianca, "As It Was" на Хари Стайлс и "Sure Thing" на Miguel.

Трябва да се отбележи, че и петте най-продавани сингъла за годината са от жени – това се случва за пръв път в историята на класациите. Също така, тази година се маркира отсъствието на Ед Шийрън от Топ 10 класацията, което се случва за първи път от 2016 година насам.

Ето кои са 10-те най-добри сингъла за 2023 (от началото на годината):

Miley Cyrus - Flowers

Raye ft 070 Shake - Escapism

SZA - Kill Bill

PinkPantheress - Boy's A Liar

Taylor Swift - Anti-Hero

Rema ft Selena Gomez - Calm Down

Calvin Harris and Ellie Goulding - Miracle

Libianca - People

Harry Styles - As It Was

Miguel - Sure Thing

Ако става въпрос за албуми, Официалните класации обявиха колекцията с най-големите хитове на The Weeknd, “The Highlights”, като най-популярният албум за тази година, следван от “Midnights” на Тейлър Суифт и “Harry’s House” на Хари Стайлс.

“SOS” на SZA и колекцията от най-великите хитове на Елтън Джон “Diamonds” допълват Топ 5 класациите, а само два албума, издадени през 2023, попадат в Топ 10 на листа с най-продаваните песни: “Broken By Desire To Be Heavenly Sent” на Люис Капалди и “ Subtract” на Ед Шийрън. Капалди се появява два пъти в Топ 10, като албумът му “Broken By Desire To Be Heavenly Sent” е на десето място.

В същото време Тейлър Суифт има впечатляващите 5 албума в Топ 40, като към “Midnights” се присъединяват “1989” (16), “Lover” (19), “Folklore” (23) и “Reputation” (34).

Ето кои са и 10-те най-добри албума за 2023 (от началото на годината):

The Weeknd - The Highlights

Taylor Swift - Midnights

Harry Styles - Harry's House

SZA - SOS

Elton John - Diamonds

Lewis Capaldi - Broken By Desire To Be Heavenly Sent

Eminem - Curtain Call: The Hits

Ed Sheeran - Subtract

Fleetwood Mac - 50 Years: Don't Stop

Lewis Capaldi - Divinely Uninspired By A Hellish Extent