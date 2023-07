Елтън Джон се яви като свидетел по делото срещу Кевин Спейси

Британският певец Елтън Джон се яви като свидетел на защитата по делото за сексуално посегателство срещу американския актьор и носител на "Оскар" Кевин Спейси, което се води в Лондон, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Джон свидетелства чрез видеовръзка от Монако, за да даде показания, след като съпругът му Дейвид Фърниш каза, че Спейси само веднъж е присъствал на годишната гала, която певецът организира в дома си в Уиндзор.

Elton John and his husband, David Furnish, appeared via video link on Monday as defense witnesses in the British trial of the actor Kevin Spacey, who is accused of multiple counts of sexual assault.https://t.co/yPTSSShvkq