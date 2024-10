Кание Уест искал да спи с майката на Бианка Чензори, докато тя ги гледа

Твърди се, че Кание Уест е казал на съпругата си Бианка Чензори, че иска да прави секс с майка ѝ, докато тя ги гледа.

Това става ясно от документи, получени от Page Six, в които бившата асистент на основателя на Yeezy, Лорън Пишота обвинява рапъра в умишлено дрогиране и сексуално насилие в ново съдебно дело.

Пишота, която работи с хитмейкъра от 2021 г. до 2022 г., твърди, че “сексуалните изкривявания” на Уест са се изразявали в това да има полов акт с майките на партньорките си. Моделът на OnlyFans твърди още, че майката на Бианка, Александра Ченсори, е била в списъка му, преди двамата да се оженят през декември 2022 г..

Пишота цитира предполагаемо текстово съобщение от 28 септември 2022 г. между Уест и Бианка, което гласи: „Искам да ч*кам майка ти“. Преди да си тръгне.”

