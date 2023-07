ВИДЕО от 1938 г. разпали дебати за пътуване във времето

Много хора са убедени, че пътуването във времето не е само фантастика заради снимка от 1937 г., изобразяваща мъж, който държи мобилен телефон и реагира така, сякаш е прочел наистина лош туит.

Видео от 1938 г. отново разпали множество коментари и дебати: възможно ли е да пътуваме във времето. На кадрите се вижда жена, която ходи и говори по мобилния си телефон.

На видеото, заснето през 1938 г. в Ню Йорк, се вижда жена, която държи нещо до ухото си, което след това маха, сякаш току-що е приключила телефонен разговор. Освен готовите да кажат, че това потвърждава феномена на пътуване във времето, имало и няколко скептици, които посочили някои очевидни недостатъци в логиката на подобно заключение.

