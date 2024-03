Конспирациите не спират: Емоционалното видео на Кейт Мидълтън е направено от изкуствен интелект (ВИДЕО)

Въпреки емоционалното видео обръщение на принцесата на Уелс Кейт Мидълтън, в което тя признава, че през последните месеци е диагностицирана с рак и е започнала химиотерапия, конспиративните теории по случая не стихват.

Според експерти това е съвсем в реда на нещата, тъй като онлайн пространството много често удължава живота на всякакъв вид лъжлива информация.

В социалните мрежи и онлайн медиите хаштагът #kategate продължава да се използва усилено, най-вече за конспиративни теории. Изписването му се е увеличило драстично след видеоклипа с Кейт Мидълтън от петък, в който тя признава за диагнозата си.

В неделя в големите социални мрежи хаштагът е споменат над 400 пъти – повече, отколкото предишния уикенд. Това се случва най-вече в ТикТок и Инстаграм, пише bTV.

Един видеоклип в ТикТок е гледан особено много. В него се твърди, че видеото с Кейт Мидълтън е манипулирано и дори е направено от изкуствен интелект.

Това наложи от Би Би Си да публикуват официално изявление, в което да препотвърдят информация, че техен екип е бил лично в двореца Кенсингтън, където е заснел Кейт Мидълтън.

Според професора по философия в университета Уоруик - Куасим Касам, който е и експерт по конспиративни теории, много често се случва те да се подхранват от доказателства срещу тях.

„Няма как да ги спрем. Всяко доказателство се счита за част от конспирацията. Затова животът им е толкова дълъг“, казва той.

Според проверка на британска фирма за анализиране на дезинформацията „Лоджикли“ има нова мода в онлайн конспиративните теории – в тях се включват хора, които не вярват на тях, но го правят за забавление.

„Това дава възможност на обикновените хора онлайн да си играят с конспирации“, коментира Джо Ондрак, който е старши анализатор в „Лоджикли“.

Middleton s video is claimed by internet users to be generated

by AI, prompting calls for an investigation.



The ring 💍 is not on Catherine's finger.



Someone is asking the royal family, Where is Kate Middleton?"



OMG, proof is in this video where you can clearly see the ring… pic.twitter.com/MaJPTqjM0J