Обявиха нови подробности за мистериозния предмет, изплувал на австралийски плаж (СНИМКА)

Големият неидентифициран обект, изхвърлен на отдалечен плаж в щата Западна Австралия, най-вероятно е корпус на ракетен двигател, предаде ДПА, като цитира Австралийската космическа агенция.

"Продължаваме процеса на идентифициране на вида на ракетата и произхода ѝ в сътрудничество с нашите партньори по света", написаха в профила си в Twitter от ведомството.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



