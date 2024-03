С размерите на топче за пинг-понг: Австралийци отгледаха най-голямата боровинка в света (ВИДЕО)

Австралийска ферма подобри рекорда за най-голяма боровинка в света, като отгледа плод с размерите на топче за пинг-понг, предаде Би Би Си.

През ноември боровинката е откъсната и оттогава прибрана във фризер. Тя е с диаметър почти 4 см и тежи 20,4 г - около 10 пъти повече от средната боровинка.

An Australian farm has smashed the record for the world's largest blueberry with a fruit the size of a ping-pong ball https://t.co/sF29qLsq2v