Уволниха мъж, защото спасил бебе лос от мечка (ВИДЕО)

Канадец твърди, че е бил уволнен от работа, след като е спасил бебе лос от нападение от черна мечка.

Марк Скаге, работник за AFD Petroleum от Форт Нелсън, Британска Колумбия, спасил новородено лосче край натоварена магистрала, но в резултат на това работодателят му - AFD Petroleum Inc. го уволнил, защото изложил себе си и другите на опасност и можел да притесни лосчето.

Скаге разказва пред CBC News, че пътувал северно от Форт Нелсън, когато забелязал самотното бебе край пътя, без да вижда майката. След като лосчето едва не било блъснато от няколко коли, той решил да спре, за да се опита да го изплаши отстрани на магистралата.

Когато отворил вратата на колата обаче, малкото се приближило и започнало да се опитва да се качи в камиона му.

Canadian man fired from job after saving baby moose from bear: ‘I couldn’t just leave her’ https://t.co/Uea27YHkFL pic.twitter.com/Gj9JAXxZjh

"След втория път, когато тя се опита да влезе, погледнах нагоре през пътя; случайно погледнах натам и на половината път през канавката, може би на около 50 метра, стоеше черна мечка", разказва Скаге.

"В сърцето си просто не можех да го направя. Хората могат да говорят каквото си искат. Знам, че като природолюбители говорим за контрол на хищниците. Черните мечки са хищник номер 1 за тези животни. Затова просто си помислих: "Е, не мога да се погрижа за хищника, но предполагам, че може би мога да се опитам да помогна на това малко бебе".

Това решение да вземе животното с автомобила си обаче не е прието леко от работодателите му. Компанията, AFD Petroleum, имала проблем с импровизираната спасителна акция на диви животни.

От AFD заявиха, че действията на Скаге нарушават протоколите на компанията за взаимодействие с дивата природа.

"Вместо да съобщи за ситуацията на служител по опазване на околната среда и да позволи на властите да се заемат със спасяването и преместването на лоса, лицето е взело самостоятелно решение да транспортира невредимо лос, диво животно, на предната седалка на служебния си автомобил в продължение на много часове", заяви президентът на AFD Дейл Реймър в изявление, изпратено по електронната поща.

"Това не само излага служителя и другите участници в движението на риск, но и потенциално причинява стрес и вреда на лоса."

Компанията също така оспорва версията на Скаге за събитията, като в изявление от неделя се казва, че записите от камерата на камиона не показват доказателства за наличието на мечка наблизо и че Скаге изглежда не е търсил майката на малкото.

Компанията също така заяви, че въз основа на видеото, разпространено в социалните медии, не е ясно дали версията на Скаге за инцидента е неоспорима. Съграждани на канадеца твърдят, че той лъже за версията си на историята. Той е добре познат ловец в района, а на записите от камиона му се вижда как сам качва лосчето в кабината.

You are going to pay this man?????? pic.twitter.com/oApiCZavC0