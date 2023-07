Какво се случва с брака на принц Хари и Меган Маркъл?

След разочарованията си от Spotify и кралското семейство Меган Маркъл е решена да възобнови кариерата си. Според "Mirror", съпругата на принц Хари се е преместила в хотел в Лос Анджелис, за да бъде по-близо до светлините на Холивуд.

Началото на 2023 г. беше изключително сложно за семейството на Хари и Меган. Въпреки успеха на документалната им поредица "Хари и Меган", пусната по Netflix през декември 2022 г., в която двойката представи своята версия за събитията около оттеглянето си от кралското семейство, нещата след това не станаха по-лесни. Първоначално скандал предизвика книгата на Хари "Резервен", най-вече заради няколко шокиращи пасажа, в които братът на Уилям разкрива твърде много.

A source close to Prince Harry and Meghan Markle has responded to a shocking report claiming the Duke and Duchess of Sussex have separated after five years of marriage. https://t.co/UHjbg0nAzX

Сложна ситуация за принца, който сега вижда, че връзката му с Меган Маркъл е на ръба на разпадането. Неотдавна Radar Online твърдеше, че семейството от Съсекс са на ръба на раздялата след множеството напрежения, които двойката изпитва напоследък, припомня vesti.bg. Принц Хари дори е напуснал семейния дом. Според "Mirror" Меган Маркъл също е напуснала дома на двойката, за да се върне в Лос Анджелис и да поднови кариерата си.

If they do put their house on the market, I would put my money on divorce being in their immediate future. In Hollywood, real estate sales are the greatest indicators of divorce.https://t.co/z8LyX9Uj5z