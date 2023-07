Продават колата, в която е застрелян Тупак за седемцифрена сума (СНИМКА)

Автомобилът, в който е застрелян рапърът Тупак Шакур, беше обявен за продажба на търг. Началната цена на легендарната кола е 1,75 млн. долара, предава NOVA.

На 7 септември 1996 г. изпълнителят бе убит на тръгване от боксов мач в Лас Вегас.

След смъртта му колата е претърпяла доста промени и е сменяла няколко собственици. Тъй като е била пребоядисвана, не е ясно дали всичките ѝ притежатели са били наясно с историята на автомобила.

Преди около четири години обаче колекционер успява да разпознае, че именно това е фаталното BMW заради скритото отделение на една от вратите. То било направено специално по поръчка на Тупак.

No One Wants To Buy The Car Tupac Was Killed In https://t.co/fFojYYoASl pic.twitter.com/MMXhWEIEgN