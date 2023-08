Песента на Райън Гослинг от „Барби“ - символ на пренебрегнатите мъже

Филмът "Барби" се превърна в световен хит за много кратко време, а интересното е, че в главната песен към филма се разпознаха много мъже, чиято любов не е споделена.

Песента се казва "I'm Just Ken" и е написана от Марк Ронсън. Въпреки че изглежда смешна в началото, мнозина се идентифицират с текста, изпят от наранения Кен (Райън Гослинг).

Ryan Gosling earns his biggest streaming day on Spotify with nearly 1 million streams on “I’m Just Ken”



The album already has nearly 20 million Spotify streams overall. pic.twitter.com/uZrprCFnQu