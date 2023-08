Три танцьорки обвиняват певицата Лизо в сексуален тормоз

Трима бивши танцьори съдят Lizzo, като твърдят, че са били подложени на враждебна работна среда и сексуален тормоз, докато са били членове на танцовия екип на носителката на "Грами".

В жалбата, подадена във Върховния съд на Лос Анджелис във вторник и получена от Си Ен Ен чрез адвокат на ищците, като ответници по делото са посочени също нейната продуцентска компания Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) и лице, описано като "капитан на танцовия състав".

Сред твърденията, изложени в иска, една от трите ищци твърди, че е била насърчена от певицата да "докосват голите изпълнители", докато са били в клуб в квартала на червените фенери в Амстердам, по време на турнето през февруари.

Three dancers allege in a lawsuit that the Grammy-winning singer subjected them to an "overtly sexual" and hostile work environment.



https://t.co/RroAArUEQb