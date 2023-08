Старата любов ръжда не хваща: Том Круз иска да си върне София Вергара

Том Круз иска да получи още един шанс в любовта с онази, която му се е изплъзнала. Вътрешни лица твърдят пред "RadarOnline", че звездата от "Топ Гън" отчаяно иска да се върне към София Вергара, с която се срещаше за кратко през далечната 2005-а.

Името му бе свързвано с нейното точно преди да се влюби в Кейти Холмс, за която след това бе женен в продължение на шест години. Уви, сега може и да се отвори вратичка за актьора, тъй като София се раздели с Джо Манганиело.

