За пръв път след хоспитализацията Мадона бе забелязана на разходка

Мадона бе забелязана в публичното пространство за първи път, откакто съобщи, че отменя турнето си заради здравословни проблеми. Певицата беше заснета по време на разходка из Ню Йорк, пише Мirror.

От кадрите се вижда, че певицата, носи косата си небрежно на две плитки. Тя е облечена в спортен екип, шарен шал, черен спортен топ, ръкавици за колело, къси панталони от собствената ѝ модна линия и маратонки.

