Наклонената кула в Пиза празнува 850 години

Пиза празнува 850-ия рожден ден на наклонената си кула, предаде АНСА.

Първият камък на емблематичния монумент е бил поставен на 9 август 1173.

The construction of the Leaning Tower of Pisa started #OnThisDay in 1173 https://t.co/6S79WSx5oR pic.twitter.com/9oRdM5fhtV